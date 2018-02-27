” فهد لطباعة المصحف ” يوزع أكثر من 300 مليون نسخة من مختلف الإصدارات

نايف السالم(صدى):

قدَّم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر جمادى الآخرة 1439هـ ما مجموعة 523.853 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام والأجزاء، والتسجيلات، والترجمات، والكتب الإسلامية لمجموعة من الجهات الحكومية، والأهلية، والخيرية، إضافة إلى عدد من الهيئات الخيرية، وسفارات وقنصليات المملكة في الخارج.

وأوضح تقرير للمجمع عن توزيعاته خلال شهر جمادى الآخرة الماضي, أنه تم توزيع 494.108 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام و 7.440 نسخة من أجزاء القرآن الكريم و 450 نسخة من التسجيلات الصوتية لقراءات وتلاوات بعض القراء و 13.512 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية و 8.343 نسخة من الكتب الشرعية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه إصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، إلى نهاية شهر جمادى الأولى 1439هـ بلغ 302.345.003 نسخة من مختلف الإصدارات.