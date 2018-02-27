بالفيديو.. الأمير بندر بن سلطان يلقي محاضرة في مركز الدراسات والشؤون الإعلامية

نايف السالم(صدى):

قام الأمير بندر بن سلطان، أمس الإثنين، بزيارة مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، حيث كان باستقباله رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، وأعضاء المركز.

وقال سعود القحطاني، مستشار بالديوان الملكي مرتبة وزير، مشرف مركزالدراسات والشؤون، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” تشرفت وزملائي بتشريف أسطورة السياسة الأمير بندر بن سلطان لمركز الدراسات والشؤون الإعلامية، وكان باستقبال سموه معالي رئيس الديوان الملكي الأخ خالد العيسى. ”

وأشار ” القحطاني ” إلى أنه استمرت الزيارة لـ١٢ ساعة، تم فيها تقديم عدد من الإيجازات، مضيفًا: ” ثم قام بإلقاء محاضرة تاريخية في السياسة والأمن لمدة أربع ساعات. ”