ميسي وسواريز المهاجمين الأكثر فتكا في 2018

نواف السالم(صدى):

شهد عام 2018، عددا من الانجازات والأرقام القياسية والتفوق المهاري للاعبي البرسا لونيل ميسي ولويس سواريز، حيث بات المهاجمين يتنافسا على حصد الألقاب وهز الشباك، فاستحقا عن جدارة لقب ” الأكثر فتكًا في أوروبا “.

وهز اللاعبين الشباك 24 مرة في جميع مسابقات العام الجاري، الذي مر على بدايته شهرين حتى الأن.

وتفاخر البرسا بلاعبيه عبر موقعه الإلكتروني، قائلًا:” يواصل ميسي وسواريز حصد الأخضر واليابس في ملاعب الدوري الإسباني.. أضاف الأرجنتيني ثنائية جديدة إلى رصيده السبت الماضي أمام جيرونا، بينما تمكن الأوروغوياني من إحراز الهاتريك مرة أخرى”.

ووصل رصيد ميسي من الأهداف إلى 22 هدف متصدرًا هدافي الدوري الإسباني ومقتربًا من المنافسة على الحذاء الذهبي، بينما بلغ رصيد سواريز 20 هدف، وينقصه 4 أهداف ليقترب من المنافسة الشديدة على الحذاء الذهبي أيضًا.

وعلى جانب أخر أصبحا ميسي وسواريز حالياً يحتلا صدارة الخطوط الهجومية في الدوريات الأوروبية الكبرى خلال 2018،يليهما ثنائي باريس سان جرمان، نيمار ودي ماريا (21 هدفاً)، ثم يأتي ثالثاً هجوم مانشستر سيتي أغيرو ودي بروين (18 هدفاً)، متبوعاً بثنائي ريال مدريد كريستيانو رونالدو وغاريث بيل (18 هدفاً)، ثم صلاح وفيرمينو (14 هدفاً) من ليفربول.