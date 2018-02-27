8 آلاف رجل وأقل من 100 سيدة يملكون 28 ألف رأس خيل في المملكة

نايف السالم(صدى):

قال مدير إدارة بطولات جمال الخيل في المملكة، ومدير العلاقات العامة في مركز الملك عبدالعزيز للخيول العربية تركي بن عبدالله الخلطي، إن عدد الخيول العربية في المملكة، يقدر بـ 28 ألف رأس من الخيول العربية الأصيلة، و8 آلاف مالك خيل من الرجال؛ فيما لا يتجاوز عدد النساء المالكات 100 إمرأة.

وأوضح ” الخلطي ” أن: ” مركز الملك عبدالعزيز حريص على إقامة دورات لتأهيل النساء في إدارة الإسطبلات. ” ، مضيفًا: ” أقام المركز دورتيْن في إدارة الإسطبلات للسيدات، الأولى في 2017 بحضور 40 سيدة، والأخرى في 2018 بحضور 150 سيدة؛ ما يشير إلى إقبال نسائي كبير على امتلاك الإسطبلات وإدارتها، فضلاً عن إقامة دورات أخرى في التحكيم، والتعامل البيطري، ورعاية خيل، ودورة رنج ماستر لإدارة ميادين الفروسية. ”

وأشار ” الخلطي ” إلى إنه هناك عمليات تخضع لها الخيل قبل مسابقات الجمال، متابعاً: ” قبل البطولة بأيام، تتم تهيئة الخيل، بحلاقة شعرها، أما قبل الدخول للميدان مباشرة، فتعطى الخيل فيتامينات معينة، تساعد على إضفاء لمعة شديدة في شعره، كما تخضع للاستحمام واستخدام الكحل على عينيه، وتلميع الحدوات، ويتم تمشيط شعره، وعمل الجدائل اللازمة فوق الشليل أو المعرف.