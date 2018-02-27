” تقويم التعليم ” تعلن حاجتها لمتعاونين

علي القحطاني (صدى):

أعلنت هيئة تقويم التعليم ” الإطار السعودي للمؤهلات سقف ” ، عن حاجتها لمتعاونين لمراجعة طلبات تسجيل الجهات المانحة، وطلبات تسجيل المؤهلات في جميع التخصصات وفي جميع قطاعات التعليم أو التدريب.

وأوضحت الهيئة، أنه على الراغبين في الانضمام إلى العمل متعاونًا، إرفاق نسخة من السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وارفاق تعريف من جهة العمل موضح فيها المسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق، عبر الرابط هنا.

وتتمثل أدوار ومهام فرق المراجعة التخصصية في الآتي :

1- التقييم والتدقيق لطلبات تسجيل الجهات المانحة وطلبات تسجيل المؤهلات من منظور علمي وتخصصي.

2- تدقيق الشواهد والاثباتات المرفقة مع الطلب.

3- كتابة التوصيات ومسودة التقرير الأولية.

4- معايير اختيار أعضاء فرق المراجعة التخصصية:

5- خبرة في التدريس و/أو في الإدارة في قطاعات التعليم أو التدريب التقني والمهني أو التدريب الوظيفي.

6- اجتياز البرنامج التدريبي لتأهيل المراجعين لطلبات التسجيل في الإطار السعودي للمؤهلات.

7- أن يكون العضو حاصل على مؤهل جامعي لا يقل عن درجة الماجستير.

8- الخبرة الأكاديمية في واحد أو أكثر من مجالات التخصص.

9- أن لا تقل سنوات الخبرة عن 5 سنوات.

10- مهارات الاتصال الفعال الشفهي والكتابي.

11- مهارات عالية في إدارة الوقت وترتيب الأولويات.

12- القدرة على العمل بشكل فعال وتعاوني.

13- القدرة على إعداد التقارير والصياغة اللغوية الصحيحة للتوصيات.

14- إجادة استخدام تطبيقات الحاسب الآلي.

15- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

16- المحافظة على سرية المعلومات

17- الموثوقية في الوفاء بالالتزامات.

18- القدرة على دعم الآراء من خلال الأدلة والمعلومات ذات الصلة وتعديل الآراء في ضوء المعلومات.

19- الخبرة في تحليل وتفسير البيانات والتحقق من صحة الاستنتاجات.

20- القدرة على فهم وتقييم المعلومات المقدمة.

21- سعودي/سعودية.