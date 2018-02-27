الكلية التقنية بالرياض تبدأ تنفيذ الخطة الجديدة لتخصص الطاقة المتجددة

عادل الحربي (صدى):

وافقت لجنة تشغيل الوحدات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على خطة الطاقة المتجددة، وتم اختيار الكلية التقنية بالرياض لتدريب التخصص، وذلك بعد دراسة استحداث التخصص التقني الجديد الذي يعني بالطاقة المتجددة، لمواكبة التوجه الوطني لاعتماد الطاقة المتجددة كأحد المصادر الرئيسية للطاقة مستقبلاً، ولتغطية الاحتياج المتوقع للأيدي العاملة المؤهلة مهارياً ومعرفياً.

وأوضح عميد الكلية التقنية بالرياض عبدالرحمن الحامد، أن الكلية تسعى بالتعاون مع مختلف القطاعات المتخصصة لتطوير برامجها واستحداث التخصصات التي تواكب متطلبات المرحلة ، حيث تم التعاون والاجتماع مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وكذلك وزارة الطاقة ممثلة بمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وتم مناقشة الزوايا المهمة في الطاقة المتجددة وأثمرت في بلورة الأساس اللازم لبناء واستحداث مكونات التخصص الجديد، ابتداءً بالخطة التدريبية ومروراً بمحتوى المقررات، وانتهاءً بتجهيزات المعامل والورش.

من جانبه أشار رئيس قسم التقنية الكهربائية بالكلية التقنية بالرياض المهندس مبارك بن محمد القحطاني، أن الخطة التدريبية تلبي الاحتياج المعرفي والمهاري للمتدرب من أجل تغطية متطلبات سوق العمل في مجال الطاقة المتجددة لتخصصات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أدرجت الأهداف والموضوعات وتفاصيل المحتوى لكل مقرر وفق النماذج المعتمدة لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتوزيع الساعات المعتمدة وساعات الاتصال بما يتناسب مع حجم الساعات المتفق عليه لبرامج الدبلوم المعتمدة في المؤسسة وقد تم اضافة المكون التجهيزي المقترح للجزء العملي لمعامل وورش مقررات الطاقة المتجددة.

يذكر أن الكلية تعتزم بدء التدريب في تخصص الطاقة المتجددة للعام التدريبي 1439 /1440هـ، والعمل على تأهيل وتطوير الكادر التدريبي والورش والمعامل المتخصصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.، ويقدم قسم التقنية الكهربائية تخصص القوى الكهربائية وتخصص الآلات والمعدات الكهربائية، ويضم القسم 28 معمل ومختبر وورشة لتدريب أكثر من 1300 متدرب لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، ويؤهل القسم مهندسين وفنيين، في القوى والطاقة الكهربائية والآلات والمعدات بما يتوافق مع سوق العمل.