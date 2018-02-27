” التجارة ” تحذر المواطنين من أحد منتجات شركة ” الشايع “

عادل الحربي(صدى):

دعت وزارة التجارة والاستثمار، صباح اليوم الثلاثاء، المواطنين، للتوقف الفوري عن استخدام منتج الطاولة الزجاجية من ( west elm )، تابعة لشركة ” الشايع ” الدولية للتجارة، معلنة عن استدعاء المنتج.

حيث كشفت ” التجارة ” ، عن وجود خلل في الزجاج العلوي للطاولة، والذي قد يتهشم أو يتطاير بشكل مفاجئ، الأمر الذي قد ينتج عنه خطر الإصابة بجروح للمستخدم، أو أي شخص قريب منه.

فيما أعلنت الوزارة، الإجراءات التي يجب اتخاذها لتفادي ذلك، حيث أكدت أنه يجب التوقف الفوري عن استخدام الطاولة، بالإضافة للتواصل مع الشركة لإعادة المنتج، واسترداد كامل مبلغ الشراء نقدًا، دون اشتراط وجود فاتورة.