الروبيان غني بالدهون المفيدة للقلب والشرايين

متابعات(صدى):

يفضل الكثير من الناس الروبيان (القريدس أو الجمبري)، فهو من الأكلات البحرية الشهية والتي تتعدد طرق طهيها، حيث يتم إعداده بعدة طرق مشوية أو مسلوقة وأحياناً على البخار أو كسلطة باردة، ومن ناحية التغذية يمتاز الروبيان بمحتواه الغني من المغذيات، و إليك أهم القيم الغذائية التي توفرها 100 جرام منه.

حيث يحتوي الـ 100 جرام من الروبيان على 24 جراماً من البروتين، و توفر الـ 100 جرام من الروبيان 99 سعر حراري، أما إذا كان مقلياً فيزداد عدد السعرات، وتحتوي هذه الحصة على 24 جراماً من البروتين، و7% من احتياجات الجسم اليومية من البوتاسيوم، و9% من احتياجاته من الماغنيسيوم، و2 % من الحديد.

كما يمتاز الروبيان كبير الحجم بأنه غني بفيتامين ” د ” ، حيث توفر 15 حبة كبيرة منه 40% من احتياجات الجسم اليومية من الفيتامين، بالإضافة لاحتوائه على كميات ضئيلة من فيتامين ” ب 12″ و” ب3 “.

ويشتهر الروبيان بتوليفة من الدهون المفيدة للقلب والشرايين، لكن إذا كنت من عشاق الروبيان ولديك ارتفاع في نسبة الكولسترول تناول منه بحذر، لأن كل 100 جرام من الروبيان تحتوي على 189 ملج من الكولسترول، أي معظم الحصة اليومية لمن يراقب مستويات الكولسترول والتي تبلغ 200 ملج، وحوالي 63 % من الكمية الموصى بها للأصحاء.

والجدير بالذكر أن أكل الروبيان بالنسبة للحوامل مفيد لأنه قليل الزئبق، لكن عليك التأكد من طهيه جيداً، وعدم أكله بارداً، والالتزام بكمية الأكلات البحرية والأسماك الموصى بها للحامل.