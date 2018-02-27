بالصور.. انطلاق خدمة النقل العام في الرياض وجدة

عادل الحربي (صدى):

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، خدمة النقل العام الحديثة والبلدية لخط البلدة في كلًا من مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ وذلك بتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في إطلاق هذه الخدمة.

ونشرت هيئة النقل العام على حسابه الرسمي على ” تويتر ” صور لبدء إنطلاق الخدمة في شوارع الرياض وجدة، مشيره إلى أن قيمة التذكرة في الاتجاه الواحد تبلغ 3 ريال فقط.

وتتولى تشغيل خدمة النقل العام شركة وطنية متخصصة تشرف عليها مباشرة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في ” الرياض ” وشركة مترو جدة في ” جدة “.

يُذكر أن اللجنة العليا المعنية بدراسة هذا المشروع انتهت من دراسة الأوضاع المالية والاجتماعية لوضع مُلاك الحافلات الأهلية في المملكة، كما تم حصر جميع المواطنين ممَّن يمتلكون تلك الحافلات ويعملون فعلياً بهذه الخدمة.