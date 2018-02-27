7 حالات مخالفة لاستخدام الجوال أثناء القيادة

نايف السالم(صدى):

تستعد الإدارة العامة للمرور، للبدء في رصد مخالفات استخدام الهاتف الجوال باليد أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، من خلال أجهزة الضبط الآلي، والتي ستبدأ بعد 6 أيام.

وهناك 7 حالات لمخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة، وهي : حمل الجوال باليد، إجراء المكالمة، متابعة مواقع التواصل، التقاط صور أو تصوير مقاطع فيديو، كتابة ملاحظات، إرسال رسائل نصية، تسجيل مقاطع صوت.

وتبلغ غرامة استخدام الجوال وعدم ربط حزام الأمان، من 150 ريالاً إلى 300 ريال.

اقرأ أيضاً: