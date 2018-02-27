إحساس المرأة الدائم بالتعب بعد الـ 40 خطر يهدد قلبها

متابعات(صدى):

تُعتبر أمراض القلب ليست بالشائعة بين النساء خلال فترة الخصوبة، لكن مع اقتراب سن اليأس تقل هذه الحماية الطبيعية لقلب المرأة، لذلك إليك 3 علامات خطر تهدد بأمراض القلب أو السكتة وتتطلب مراجعة الطبيب:

إذا كنت لا تستطيعين المشي لمسافة 500 متر أو لمدة 6 دقائق دون أخذ راحة يعني ذلك أن مسافة 2 كم قد تضعك في دائرة خطر الأزمة، ويتطلب الأمر الفحص الطبي.

احذري الإحساس الدائم بالتعب والإرهاق وانقطاع النفس مع أقل مجهود بعد بلوغ الـ 40 علامة واضحة على ضرورة فحص القلب والضغط والكولسترول.

أخيرًا إذا كانت أمراض القلب ومشاكله موجودة لدى عدد من أفراد العائلة مثل الأب والأم والأجداد والأعمام عليك فحص قلبك بشكل دوري، لأن التاريخ العائلي عامل يرتبط بالأزمات القلبية التي لا يسبقها إنذار.