” المالك ” يضع شروطا لاستمراره مع النصر

نواف السالم(صدى):

أوضحت مصادر مقربة أن رئيس نادي النصر، سلمان المالك، وضع شروطًا هامة من أجل الاستمرار مع النصر.

وقالت المصادر إن ” المالك ” سيستمر مع النصر في حالة تدبير مبالغ مالية؛ وتسديد المستحقات المالية للاعبين، وتوقيع مخالصات مالية مع عدد من اللاعبين الذي يرغب في إنهاء تعاقدهم مع النصر.

وتضمنت الشروط أيضًا تقديم أعضاء الشرف، الدعم للنادي؛ في ظل القضايا الخارجية المرفوعة ضد النادي لدى الفيفا، وأهمها قضية فلامنجو، ومشكلة يونس مختار.

ويحتاج النصر إلى ميزانية ضخمة؛ للتعاقدات الأجنبية والمحلية، التي يسعى لإبرامها واستقطاب طاقم تدريبي مميز.