وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة ” صدارة ” للكيميائيات

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل، وفقًا للمسميات التالية:

– مستشار فني إنتاج.

– مهندس إنتاج.

– مراقب عمليات مناوب.

– مشغل وحدة التحكم ” وظيفتين ” .

– فني إصلاح.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 فبراير 2018م، وناشدت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، الدخول على الرابط التالي: هنا .