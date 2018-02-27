ناقد رياضي: تكتيك بيتزي جيد في مواجهة مولدوفا

نواف السالم(صدى):

قال عبد الله المسند، الناقد الرياضي، إن خوض مباراة مع منتخب متوسط مثل مولدوفا أمر جيد؛ لتطبيق تكتيك المدرب.

وأضاف ” المسند ” أن مولدوفا يوجد في تصنيف متأخر؛ نظرًا لوجودة في قارة أوروبا، موضحًا أنه في حالة تواجده في آسيا أو إفريقيا كان سيختلف تصنيفه.

وعلى جانب أخر أشاد المسند بأداء وتكتيك مدرب الأخضر ” بيتزي ” ، موضحًا أنه أجاد إغلاق المساحات واللعب على الضغط العالي والاستحواذ، وهذا لم يكن موجوداً بالأخضر سابقًا.

وأشاد المسند باللاعب محمد السهلاوي، مؤكدًا على أنه يتوقع منه تحقيق الكثير مع الأخضر.