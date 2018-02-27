10 وظائف شاغرة بشركة ” النهدي ” الطبية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد 10 وظائف شاغرة للمواطنين، بمسمى ” موظف توصيل طلبات ” ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة، والصيدليات التابعة لها، في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة للخريجين الجدد، مع وجود رخصة قيادة سارية المفعول، مشيرة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 فبراير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2018م.

وناشدت الشركة، الراغبين، للتقديم ومعرفة التفاصيل وشروط الوظائف المعلنة، بالدخول على الرابط التالي: هنا .