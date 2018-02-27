” أميك ” توقع مذكرة تفاهم مبدئية لإنتاج أجزاء الطائرات المدنية والعسكرية

علي القحطاني(صدى):

كشفت شركة ” التصنيع الوطنية ” عن أن شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة ” أميك ” إحدى شركاتها التابعة وقعت أمس الإثنين، مذكرة تفاهم مبدئية مع كل من البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية وشركة السلام لصناعة الطيران ومجموعة فيجياك أيرو الفرنسية.

وأوضح الدكتور فادي بن محمد طرابزوني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع صناعات المعادن بشركة التصنيع الوطنية ومدير عام شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة ” أميك ” أن هذه الاتفاقية تأتي تحت مظلة البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وأشار ” طرابزوني ” إلى أن المذكرة تتضمن دراسة فرص إنشاء مصنع للخراطة الدقيقة في المملكة لإنتاج أجزاء الطائرات المدنية والعسكرية.

وجدير بالذكر إنه تأسست شركة السلام لصناعة الطيران في أوائل عام 1988 ضمن برنامج التوازن الاقتصادي، بهدف إيجاد قدرة وطنية لسد احتياجات المملكة في مجال صيانة وتطوير وتحديث الطائرات العسكرية والمدنية.