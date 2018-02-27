طفلة تعاني من حالة صحية نادرة تمنعها من الاستحمام

واشنطن(صدى):

شخّص الأطباء حالة صحية نادرة مصابة بها طفلة رضيعة يبلغ عمرها 18 شهراً تُدعي إيفي إنغرمان من ولاية مينيسوتا الأمريكية، بالحساسية المفرطة تجاه أي سوائل تتعرض لها وخاصة الماء.

حيث تعاني الطفلة من حساسية شديدة ضد الماء، مما يتسبب في نشوء بثور مؤلمة في جميع أنحاء جسدها فور تعرضها للماء.

وتقول والدة إيفي بأن طفلتها تعاني من حساسية شديدة لدى الاستحمام أو البكاء أو التعرق، وأنها تحاول الآن تعليم ابنتها عدم البكاء، وأنه من الصعب حقاً التأقلم مع وضع الطفلة.

من جانب آخر قال الأطباء بأن مضادات الهيستامين تساعد على السيطرة على حساسية الطفلة، إلا أنها لا تؤدي إلى شفائها بشكل نهائي، كما نصح الأطباء والدا الطفلة بأن يتجنبا تعريضها للماء قدر المستطاع لتجنيبها الإصابة بنوبة الحساسية.

وبدأت عائلة الطفلة بجمع التبرعات المالية اللازمة لنفقات علاجها، وشراء المعدات الطبية المتخصصة التي قد تساعد على تخفيف أعراض هذا المرض لديها.

مع العلم أن الطفلة الصغيرة ليست الوحيدة التي تعاني من مثل هذه الحالة، إذ بلغ عدد المصابين بالحساسية ضد الماء 50 طفلاً في جميع أنحاء العالم.