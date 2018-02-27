امرأة تتفاجأ بتحويل منزلها لمزرعة ضخمة للمخدرات

لندن(صدى):

تفاجأت امرأة بريطانية، تبلغ من العمر 45 عام، عادت من جولة في جميع أنحاء العالم، بأن مستأجري منزلها، قاموا بتحويل منزلها، إلى مزرعة ضخمة للمخدرات.

ويجدر الإشارة، أن تانيا لافيرتي، أجرت منزلها لإحدى العائلات، قبل أن تغادر البلاد، في جولة حول العالم مع صديق لها، وبعد أن توقفت عن تلقي إيجار منزلها، ساورتها الشكوك، فطلبت من والديها تفقد المنزل.

واكتشف الوالدان، أن مجموعة من اللصوص، استولوا على منزل ابنتهما، وحولوه إلى مزرعة للحشيش والمخدرات، تقدر قيمة إنتاجها، بحوالي مليون دولار في العام.

وفي هذا السياق، قالت ” تانيا ” : ” قيل لي بأن عائلة كورية، ستسكن في منزلي، إلا أن المستأجرين، كانوا من مروجي المخدرات، الذين حولوا منزلي إلى مزرعة كبيرة للمخدرات ” .

مستكملة: ” بعدما توقف المستأجرون عن دفع الإيجار، لم يعد بإمكاني دفع الرهن العقاري، وأنا أخشى بأن أخسر منزلي، وأصبح بلا مأوى بسبب ما حدث ” .

يُذكر أن رجال الشرطة، قاموا بتفكيك المزرعة، ومصادرة كميات كبيرة من الحشيش، وفتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث.

وكانت ” تانيا ” أطلقت مناشدة عاجلة؛ للحصول على تبرعات؛ لتتمكن من دفع الرهن العقاري، وإجراء إصلاحات على منزلها، الذي لحقت به أضرار كبيرة.