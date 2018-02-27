بالصور.. إزالة 1500 مبسط ومنع مفترشي الطرقات بـ ” الجنادرية 32 “

علي القحطاني (صدى):

أعلنت بلدية الروضة، اليوم الثلاثاء، عن قيام فريقها المكلف بالعمل في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة ” الجنادرية 32″ ، بإزالة ومنع الباعة الجائلين ومفترشي الطرقات داخل حرم المهرجان، وذلك بالتعاون مع قوات الحرس الوطني.

حيث تمت إزالة عدد 1500 مبسط لبيع الملابس والألعاب والافتراش، مما ساهم في الحفاظ على مداخل الأجنحة، ومنعهم من مضايقة زوار المهرجان.

وأكدت البلدية، أنها عملت على تنظيم حركة البيع والشراء، وتنفيذ مهامها طوال أيام المهرجان، بمتابعة مديرها المهندس عبدالله الطيار، فيما نال القائمون على العمل الميداني هناك، الثناء والإشادة من قِبل اللواء عبدالرحمن الزامل، قائد وحدة أمن وحراسة معسكر الجنادرية.