” بتكوين ” تتعافى أعلى 10 آلاف.. والتذبذب يسيطر على السوق

عادل الحربي (صدى):

شهدت العملة الرقمية ” بتكوين ” خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا نسبيًا في مستوياتها، في ظل هدوء حركات باقي العملات الرقمية في السوق واستمرار تذبذبها.

وارتفعت ” بتكوين ” خلال التعاملات بنسبة 0.15% إلى 10330 دولار، في الساعة الـ09:13 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما استقرت أمس عند 9593 دولار.

وصعدت ” إثريوم ” بنسبة 1.30% إلى 880 دولار، بينما تراجعت ” الريبل ” بنسبة 0.15% إلى 95 سنتًا، وزادت ” بتكوين كاش ” بنسبة 0.30% إلى 1253 دولار.

كما استقرت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية عند 452 مليار دولار، بعدما سجلت أمس الإثنين مكاسب بأكثر من 20 مليار دولار مستفيدة بشكل رئيسي من صعود ” بتكوين ” المفاجئ.