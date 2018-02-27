الباطن يوضح موقفه النهائي من تغيير ملعب مواجهة الاتحاد بكأس الملك

ماجد محمد(صدى):

كشفت إدارة نادي الباطن عن الملعب النهائي الذي يشهد، مواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، في ظل تضارب الأنباء حول تغيير الملعب.

وقالت المتحدث باسم الإدارة، رمضان المتعب، إنه لن يتم تغيير الملعب تحت أي ظرف وفقًا لما أسفرت عنه القرعة؛ خاصة إنه حتى الأن لا يوجد مخاطبات بين إدارتي الاتحاد والباطن بشأن نقل المباراة إلى جدة.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الاتحاد والباطن، في 31 مارس المقبل في مدينة حفر الباطن وفقًا للقرعة.

وشهدت الساعات الماضية أنباء حول تقديم العميد عرض مغري للباطن لنقل ملعب المباراة إلى جدة، على أن يتكفل العميد بكامل تكاليف نادي الباطن في جدة، بالإضافة إلى أن يكون دخل المباراة من نصيبه.