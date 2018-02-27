بالصور .. امرأة عجوز تصبح نجمة على إنستجرام ولها معجبين

متابعات(صدى):

أسست مقدمة البرامج السابقة سوزي غرانت والتي تبلغ 68 عاماً، موقعاً خاصاً بها على الإنترنت وقناة على موقع إنستجرام في 2013 بهدف إظهار تجربتها في الحفاظ على رشاقتها ومظهرها.

حيث كان هدفها من ذلك هو تغيير الاعتقاد السائد بين النساء بأن المرأة عليها أن تتوارى عن الأنظار عندما تبلغ عمراً معيناً، كما أن رغبتها في أن تظل امرأة مشهورة وخاصة بعد اقترابها من سن السبعين كانت دافع قوي.

وقامت بنشر صور مغامراتها في مدينتها وخارج البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن نصائح حول تقنيات مكافحة الشيخوخة الطبيعية، وخيارات نمط الحياة، مثل إزالة السموم من الجسم والأنظمة الغذائية التي يجب إتباعها.

وعلى الرغم من أن حياة السيدة غرانت تتمحور حالياً حول الأزياء والغذاء الصحي، إلا أن حياتها السابقة لم تكن كذلك، إذ أنها كانت تفرط في شرب الكحول والتدخين عندما كانت تعمل في مجال الصحافة والإعلام.

وبفضل إرادتها القوية، تمكنت السيدة غرانت من الإقلاع عن الشرب والتدخين بعد تقاعدها وخضعت لدورات تدريبية لمدة ثلاث سنوات لتصبح أخصائية في التغذية.

وفي 2003 نشرت غرانت أول كتاب لها يختص بالتغذية الصحية، قبل أن تفتتح موقعاً إلكترونياً للتواصل مع جمهورها بشكل مباشر، وتقديم النصح لهم فيما يخص شؤون الصحة والتغذية والأزياء.

و الجدير بالذكر بأن غرانت تحولت إلى نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي وباتت إحدى أخصائيات التغذية الأكثر شهرة في جميع أنحاء بريطانيا.