النفط يتراجع هامشيا في ظل ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

عادل الحربي(صدى):

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بشكل هامشي في ظل ترقب البيانات الأسبوعية للمخزونات الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بشكل هامشي بنسبة 0.1% عند 67.44 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت أمس للجلسة الثالثة على التوالي.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم أبريل بنسبة 0.14% إلى 63.82 دولار للبرميل، بعدما سجلت أمس أعلى مستوياتها منذ السادس من فبراير عند مستوى 64.24 دولار.

ومن المنتظر أن يصدر معهد البترول الأمريكي تقديراتها لبيانات المخزونات الأسبوعية مساء اليوم، بينما ستعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية غدًا.