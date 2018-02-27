أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

حمود العنزي(صدى):

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يوم غد الأربعاء حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان بن عبد العزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها العشرين بالرياض.

وثمن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، رعاية خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – لهذه المسابقة القرآنية المحلية، التي تجمع نخبة من الشباب والفتيات، وصفوة الحفظة من مختلف مناطق المملكة، ليتنافسوا في إتقان القرآن الكريم، مشيرا إلى أن هذه الرعاية الكريمة وذلك الاهتمام الكبير بالقرآن الكريم، وإكرام أهله، وتشجيع حفظته هي رؤية ومنهج قادة هذه البلاد منذ نشأتها.

وبين معاليه أن المملكة اتخذت كتاب الله تعالى دستوراً لها، تأخذ منه نظامها، وعليه تبني ركائزها، وقال: ” تأتي هذه الجائزة المحلية العريقة ثمرة من عطاءات قرآنية مستمرة، فالمملكة بلد القرآن، ومهوى أهل الإسلام، وهذه المسابقة تؤكد أنَّ الخير موجود في نفوس أبنائنا وبناتنا، والقرآن يعمر صدورهم، وتعاليمه تظهر في سلوكهم”، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تُبذل في العناية بالقرآن الكريم محلياً ودولياً.