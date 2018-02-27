” طب تبوك ” تشارك في اليوم العالمي لضغط الدم

محمود البلوي(صدى):

شاركت كلیة الطب بجامعة تبوك، ممثلة بوحدة الأنشطة الطلابیة لشطر الطلاب، اليوم الثلاثاء، في اليوم العالمي لضغط الدم، وذلك من خلال تنظيم فعالية بهذه المناسبة، بإشراف ومتابعة الدكتور محمد شاور.

حیث قامت الكلية، بزیارة مدرسة العصر الثانویة، وتم إلقاء محاضرة موجزة قدمھا طلاب الكلیة عن أھمیة الوقایة من مرض ارتفاع ضغط الدم، أتبعھا قیاس ضغط الدم للطلاب ومعلمي الثانویة، فيما تم توزیع مطویات طبیة مناسبة، بغرض التثقیف الصحي.

جاء ذلك وفقًا لما أكدته جامعة تبوك، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .