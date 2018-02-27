بطة بلاستيكية تتسبب في اعتقال معارض روسي

موسكو(صدى):

أقدمت الشرطة الروسية، على اعتقال ناشط سياسي في مدينة سان بطرسبرج، بعد قيامه بعرض بطة بلاستيكية عملاقة من نافذة في إحدى الشقق.

وعرض الناشط السياسي المعارض أرتيوم غونشارينكو، البطة البلاستيكية أثناء اعتصام نفذه الشهر الماضي، كان قد دعا إليه المعارض الشهير أليكسي نافالي في 28 الشهر الماضي.

وتعبر البطة الصفراء، عن الفساد في روسيا، بعد أن سلّط ” نافالي ” الضوء على ملفات فساد ضخمة في البلاد تطال رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف، وإنشائه منازل خاصة بالبط.