بالفيديو.. اشتباكات بين الجيش اليمني والحوثيين بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مقطع فيديو يظهر جانب من الاشتباكات الدائرة بين الجيش الوطني وميليشا الحوثي الإرهابية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

كما نشر المركز، مقطع يديو آخر يظهر المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي ضد المليشيا الإرهابية وسط تقدم قوات الجيش باتجاه منطقة مسورة.

يذكر أنه قد لقى نحو 50 عنصراً من المليشيا الإرهابية مصرعهم في الاشتباكات، إضافة إلى أنه تم تدمير عدد من الآليات في جبهة نهم شرق العاصمة.