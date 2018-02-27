استقالة خالد بياري من ” الاتصالات ” لتعيينه مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية

علي القحطاني(صدى):

كشف شركة الاتصالات السعودية، عن قبول، مجلس الإدارة لاستقالة خالد بن حسين بياري، من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وذلك بناءً على الأمر الملكي بتعيينه، مساعداً لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية، على أن يبدأ سريان الاستقالة من تاريخ 26 فبراير 2018.

ووفقًا للبيان الذي نشره مجلس إدارة الشركة، جاء القرار بتكليف المهندس ناصر بن سليمان الناصر، رئيساً تنفيذيا للشركة اعتبارًا من تاريخ 2018/2/26م لمدة ستة أشهر.

وأوضحت الشركة في البيان، أن ” الناصر ” ، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، وله خبرة طويلة في قطاع الاتصالات، بدأت مع إطلاق خدمات الجوال عام 1996م، حيث لعب دورًا أساسيًا، في إنشاء شبكة الجوال وتوسعاتها، ومن ثم انتقل إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وخلال تلك المدة لعب دورًا رئيسيًا بفتح السوق وإصدار الرخص للجوال والبيانات، وكذلك عمل في شركة موبايلي مسؤولا عن قطاع الشبكات وتقنية المعلومات.

ويجدر الإشارة، إلى أنه في عام 2015، انتقل إلى شركة الاتصالات السعودية، نائبًا أعلى للتقنية والعمليات، وفي عام 2018م، عين رئيسًا تنفيذيًا للعمليات بشركة الاتصالات السعودية، وحاليا يرأس مجلس إدارة شركة ” أس تي سي ” حلول وله عضوية في مجالس ادارة شركة الاتصالات التركية، وشركة أفيا التركية.

يُذكر أن المهندس ناصر بن سليمان الناصر، على العديد من الدورات المتخصصة، في الاتصالات والشبكات، وكذلك دورات متقدمة في المالية والقيادة.