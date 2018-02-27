Peter Rabbit ينافس بقوة ويحقق إيرادات 71 مليون دولار ‎ ‎

نورة الشهري (صدى):

أصبحت أفلام الرسوم المتحركة تنافس بقوة في السينما العالمية، خاصة مع الازدياد المتتالي والسريع لجمهورها مع طرح أكثر من فيلم كارتون جديد ومميز كل عام، حيث حقق فيلم المغامرة الكوميدي Peter Rabbit ، إيرادات بلغت 71 مليون دولار‎ أمريكي في شباك التذاكر العالمي خلال أسبوع عرضه الثالث، حيث تم عرضه في أكثر من 3,725 دور عرض سينمائي، وذلك منذ طرحه يوم الجمعة الموافق 9 فبراير عام 2018.

حيث تحكي قصة الفيلم عن أرنب يحاول التسلسل إلى حديقة مُزارع مملوءة بالخضروات، وهى مقتبسة عن الحكاية الكلاسيكية للكاتب الشهير بياتريكس بوتر.

و الفيلم ينتمي لفئة المغامرة الكوميدي، وهو من إنتاج استوديوهات سوني السينمائية، حيث بلغت تكلفة إنتاجه 50 مليون دولار، ، وﺗﺄﻟﻴﻒ بياتريكس بوتر اقتباسًا عن قصته، و سيناريو وحوار روب ليبر ومن ﺇﺧﺮاﺝ ويل جلوك.

حيث قام ببطولة الأداء الصوتي عدد كبير من النجوم أبرزهم، إليزابيث ديبيكى، مارجوت روبى، ديزى ريدلى، روز بيرن، دومنال جليسون، جيمس كوردن.