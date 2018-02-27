الولايات المتحدة تطالب تركيا بالتخلي عن شراء منظومات ” S- 400 “

واشنطن(صدى):

طالبت الولايات المتحدة، تركيا؛ للتخلي عن شراء منظومات ” S-400 ” الروسية، مهددة بفرض عقوبات عليها حال رفضها ذلك.

وأوضحت أحد المصادر في واشنطن، أن الولايات المتحدة، قلقة من شراء تركيا، للمنظومات الروسية، إذ أنها قد تؤثر سلبًا على حلف الناتو، ولم يستبعد المصدر احتمال فرض عقوبات على أنقرة.

ويجدر الإشارة، أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، وصف في وقت سابق التهديدات الأمريكية بشأن صفقة شراء منظومات ” S-400 ” بأنها لغة غير مقبولة، مشيرًا إلى أن أنقرة كانت تخطط؛ لشراء منظومات دفاع جوي، من حلف الناتو، لكن بلا نجاح.

يُذكر أن تركيا ووقعت في ديسمبر عام 2017، اتفاقية حول شراء منظومات ” S-400 ” مع روسيا.