استمرار تعليق أسهم ” الكابلات السعودية “

علي القحطاني (صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الثلاثاء، تمديد تعليق تداول أسهم شركة ” الكابلات السعودية “؛ من أجل حماية المستثمرين والمحافظة على انتظام السوق.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم استمرار تعليق الأسهم حتى تعلم الشركة عن نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك نظرًا لقرب انتهاء المدة النظامية لإعلان النتائج المالية للسنة المنتهية.

وكانت شركة الكابلات السعودية أعلنت انخفاض خسائرها بنهاية الـ9 أسهر الأولى لعام 2017 إلى 18.8 مليون ريال، حيث سجلت خسائر خلال الربع الثالث من 2017 بقيمة 34.5 مليون ريال.