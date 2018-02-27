متحصلات اكتتاب أسهم حقوق الأولوية تبلغ 5.6 مليار ريال

عادل الحربي(صدى):

كشفت شركة التعدين العربية ” معادن ” عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية والذي تمت خلال العام 2014، حيث بلغت متحصلات الاكتتاب 5.6 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على ” تداول ” أنه تم استخدم مبلغ 5291 مليون ريال، وبلغ الرصيد المتبقي من متحصلات الإصدار مبلغ 308 ملايين ريال، وذلك حتى تاريخ 1 فبراير 2018.

وأشارت الشركة إلى أنها صرفت مبلغ 23.9 مليون ريال كنفقات اكتتاب، مقارنة بما ورد في نشرة الإصدار والتي قُدّرت بمبلغ 21 مليون ريال، ويعود سبب ارتفاع الصرف على نفقات الاكتتاب عما ورد في نشرة الإصدار إلى ارتفاع أتعاب الاستشارات عمَّا كان مقدرًا له.

وأضافت أنها صرفت مبلغ 4750 مليون ريال من متحصلات الاكتتاب حتى تاريخ 01/02/2018م؛ كجزء من حقوق ملكية معادن في مشروع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، بينما صرفت مبلغ 509 ملايين ريال على شركة معادن للبوكسايت والألومينا حتى تاريخ 31/03/2015م؛ لسداد تسهيل التمويل بالمرابحة القابل لإعادة السحب.