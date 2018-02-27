أمريكا تهدد باتخاذ إجراءات ضد إيران

واشنطن(صدى):

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن إتخاذها إجراء أحادي الجانب ضد إيران، وذلك بعد استخدام روسيا لحق النقض ” الفيتو ” ، ضد مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن.

حيث قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي: ” إذا كانت روسيا ستستمر في حماية إيران، فعندها سيتوجب علينا نحن وشركاؤنا اتخاذ إجراءات بمفردنا ” ، مضيفة: ” من الواضح أن هذا التصويت ليس في مصلحة الاتفاق النووي.. إن هذا يؤكد صحة الكثير مما نعتقده بالفعل، وهو أن إيران تحصل على تمرير لسلوكها الخطير وغير القانوني ” .

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، كان قد اعتمد أمس بالإجماع، مشروع قرار روسي بشأن تجديد نظام العقوبات على اليمن، بدلًا من المشروع البريطاني.

فيما نص المشروع البريطاني، الذي حال الفيتو الروسي دون إقراره، على انتقاد إيران، واتهامها بالتقاعس عن منع وصول أسلحتها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.

أما القرار الروسي، الذي اعتمده المجلس، فيقضي بتمديد العقوبات على اليمن حتى فبراير 2019م.