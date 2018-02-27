الحد من الرسائل النصية الدعائية المزعجة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إنها بدأت في تنفيذ إجراءات جديدة تحد من الرسائل النصية الدعائية المزعجة أو الاقتحامية، التي تضمنت تطبيق حلول فنية جديدة للمستخدمين، وذلك بتقديم خدمة التحكم بالرسائل النصية الدعائية وتفعيل الربط بين مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، ومقدمي خدمة الرسائل القصيرة؛ لتنظيم تقديم هذه الخدمة.

وأشارت الهيئة إلى أنها صنفت الرسائل النصية القصيرة SMS إلى رسائل غير دعائية (تحذيرية، توعوية، خدمية، وشخصية) وتصل لجميع المستخدمين، وإلى رسائل دعائية تخضع إلى حل فنّي متقدم يُـمَكن المستخدم من التحكم بالرسائل الدعائية؛ بحيث يكون لديه ثلاثة خيارات: إما حجب جميع الرسائل النصية الدعائية، أو قبول جميع الرسائل النصية الدعائية، أو الاستقبال الجزئي، ويكون للمستخدم إمكانية حجب رسائل إعلانية محددة.

وأضافت الهيئة أن العمل المشترك بينها وبين مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة خلال فترة الشهرين الماضية أدى إلى تخفيض الرسائل النصية الدعائية، بنسبة 24 %، والحد بشكل كبير من الرسائل الاقتحامية، مع ارتفاع بنسبة 34 % في عداد المستخدمين الراغبين بحجب الرسائل الدعائية، لافتة إلى أنه تم خلال هذه الفترة إيقاف خدمات 33 مقدم خدمة رسائل نصية قصيرة مخالفًا.