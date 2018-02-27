بالفيديو.. نرمين محسن ” رايحين المترو نجرب احساس الفقراء “

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الفنانة السعودية نيرمين محسن، للعديد من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو يرصد لحظة وصولها لمترو الأنفاق في إحدى الدول العربية مع أصدقائها، وقالت إنها وصلت لمترو الأنفاق لتجربة إحساس الفقراء والطبقة الكادحة وسط ضحكات أصدقائها.

وأضافت محسن أنها على الرغم من وجود سيارة بسائق ينتظرها إلا إنها فضلت ركوب المترو لتجربة شعور الفقراء والطبقة الكادحة .

ما اثار عضب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سخريتها من تجربة شعور الفقراء قائلين لها إن رؤساء الدول الأوروبية والوزراء دائمًا ما يركبون المترو دون الاعتماد على سيارات خاصة.