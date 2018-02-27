حرس الحدود بجازان يطيح بعصابة تهريب ممنوعات

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن / ساهر بن محمد الحربي، بأنه وفي إطار مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات تهريب المخدرات بكافة صورها وأشكالها، وحماية شباب المملكة من مخاطرها ، فقد تم بتوفيق الله، في يوم الأربعاء الموافق ٥/ ٦/ ١٤٣٩هـ ، إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من مادة الحشيش المخدر بقطاع فرسان بمنطقة جازان ، والقبض على المتورطين فيها الذين استغلوا مهنة الصيد لتضليل رجال الامن .

وأوضح العقيد الحربي أنّه تم القبض على المهربين وعددهم (٧) ، بينهم (٥) خمسة سعوديين و(٢) شخصين من الجنسية اليمنية، أثناء محاولتهم إخفاء ما مجموعه (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر بدفنها بإحدى الجزر التابعة لمحافظة فرسان تمهيداً لاستلامها من قبل شركائهم في العملية.

وأضاف المتحدث الرسمي لحرس الحدود انه وبتمشيط المنطقة التي تم القبض على المهربين فيها ، بالتنسيق مع المختصين بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة جازان ، تم ضبط (٢٦٨) مائتين وثمانية وستون كيلوجراماً من الحشيش المخدر مخبأة بموقع آخر ، ليبلغ إجمالي ما تم إحباط تهريبه من مادة الحشيش المخدر في هذه العملية الامنية (٦١٨) ستمائة وثمانية عشر كيلوجرام .

وأكّد العقيد ساهر الحربي بأن رجال حرس الحدود قادرون بعون الله وتوفيقه وبما يحظون به من إهتمام ودعم من ولاة الامر ، على كشف الأساليب المختلفة التي تحاول العناصر الاجرامية مخادعة رجال حرس الحدود بها لتمرير سمومهم ، والتصدي لكافة محاولاتهم ، وإحباطها ، والقبض عليهم وضبط ما في حوزتهم لنيل جزاؤهم العادل.

وبالاشارة إلى ما تم ضبطه من خلال المهربين عبر استغلال مهنة الصيد وفي فترة قصيرة لم تتجاوز الشهر وبهذه الكميات الكبيرة .

فإن ذلك يترتب عليه امور عده منها الأضرار بالصيادين والمهنة التى يقتتاون رزقهم منها اذا سيترتب على مثل هذا النوع من التهريب إجراءات صارمة ومشددة مالم يقوم الصيادين انفسهم بنبذ تصرفات المهريين وإبلاغ حرس الحدود باي عملية مشبوهه لعدم تكرارها بالمستقبل.

يذكر أن المديرية العامة لحرس الحدود دعت في بيانات سابقة المواطنين والمقيمين إلى التواصل على رقم الطوارىء (٩٩٤) للإبلاغ عن أيّ حالة اشتباه تهريب برًا وبحرًا.