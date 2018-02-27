بالفيديو والصور.. ما تحتوي عليه حقيبة مكياج الخيل العربية الأصيلة

متابعات(صدى):

كشف المشرف على بطولات الخيل العربية تركي الخلطي عن طريقة تزيين الخيل لتظهر بطريقة جذابة وتكتسح الجوائز.

وقال إن مكياج الخيل يتم وضعه بعناية لتبرز معالم الخيل العربية الأصيلة، حيث يتم استخدام اللماع ومواد عضوية، كزيت الشعر والكحل ومرطب للبشرة .

وحول ادوات التجميل ذكر أنها عبارة كحل العيون، ومشط للشعر، وزيت تجميلي للشعر، وآخر لنعومة البشرة، تلك ما تشمله حقيبة مكياج الخيل العربية الأصيلة، لتفتن متابعيها بالقوام الناعمة، والحركة الأنيقة الجذابة.



