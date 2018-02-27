10 ركائز أساسية لتعزيز خطط التوطين والحد من البطالة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت اللجنة الوطنية لسوق العمل، عن 10 ركائز أساسية؛ لتعزيز خطط التوطين وحل تشوهات سوق العمل، لافته إلى أن المملكة تحتوي على مليون عاطل عن العمل، وتبلغ نسبة البطالة النسائية منهم 33%.

وأوصت اللجنة بإنشاء وكالة للتوظيف في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشركات متخصصة لتدريب طالبي العمل، كما يجب التوظيف فيما يناسب التخصص، وإلزام أرباب العمل بالتوظيف.

كما أوضحت اللجنة في توصياتها ضرورة المراقبة والمتابعة الميدانية للتةطين في سوق العمل، وتوفير البيئة المناسبة للعاملين مع وجود رواتب مجزية، مطالبه بضبط العلاقة بين الموظف وأصحاب العمل والكشف عن القطاعات المتستر عليها، بالإضافة إلى جمع التشوهات في سلة واحدة وعلاجها.