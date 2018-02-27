استحداث 3 أنظمة لرفع كفاءة العاملات المنزليات من بنجلاديش

نايف السالم(صدى):

أعلن سفير جمهورية بنجلاديش لدى المملكة، السيد غلام موشي، عن 3 أنظمة جديدة تم استحداثها؛ ترفع من كفاءة العاملات المنزليات قبل استقدامهن إلى المملكة.

وأوضح ” موشي ” ، أن الأنظمة الثلاثة هي: زيادة مدة التدريب بالمراكز المتخصصة إلى 90 يوماً بعد ما كانت 30 يوماً فقط، وكذلك تقليص إجراءات إصدار الشهادة الطبية والأمنية إلى 5 أيام، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل العاملات المؤهلات لمتابعة إرسالهن للمملكة.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الأنظمة، هو التركيز على إرسال العاملات المؤهلات فقط وتقليل نسبة إعادتهن للبلاد؛ حيث إنهن لا يملكن الخبرة الكافية للعمل بالمملكة.

كما تهدف الأنظمة المستحدثة إلى حفظ حقوق جميع الأطراف من خلال الحد من تدخلات السماسرة، مضيفاً أن هناك انخفاض في نسبة العاملات اللاتي يشتكين من تأخر استلامهن لمرتباتهم الشهرية؛ وذلك نظراً لإلزام أصحاب العمل والأفراد بإصدار بطاقة بنكية مسبقة الدفع للعاملات، ورفع مستوى الأمان .