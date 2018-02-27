” المحافظين الكندي ” : سنعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في حالة فوزنا بالانتخابات

أوتاوا(صدى):

نشر حزب المحافظين الكندي المعارض، بيان كشف فيه عن عزمه الاعتراف بالقدس، عاصمة لإسرائيل، في حال فوزه في انتخابات عام 2019.

وقال الحزب في بيانه: ” حزب المحافظين الكندي، بقيادة أندرو شاير، سيعترف بالقدس، عاصمة لإسرائيل، عندما يشكل الحكومة في عام 2019 ” .

وأوضح البيان، أنه اعتبر إسرائيل واحدة من أهم حلفاء كندا، زاعمًا أن إسرائيل مثلها مثل الدول الأخرى، ذات السيادة، يحق لها تحديد مكان عاصمتها، دون الأخذ في الاعتبار أن المدينة محتلة، وأن المجتمع الدولي، لا يعترف بشرعية هذا الاحتلال.

ويجد الإشارة، أن دونالد ترامب، أعلن في ديسمبر الماضي، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل سفارة بلاده إلى تل أبيب، مع أن هذا القرار تسبب في اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأثار احتجاجات في عدد من البلدان في العالم العربي.

يُذكر أن وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أعلن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة، ستنقل سفارتها إلى القدس، في الذكرى السبعين؛ لإقامة إسرائيل التي تحل في 14 مايو المقبل.