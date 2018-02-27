طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يطلب شعار الحرس الوطني في أفد 2018

سعيد العجل(صدى):

طلب الطفل عبدالعزيز القحطاني من ذوي الاحتياجات الخاصة، شعار الحرس الوطني من المشاركين في جناح الحرس الوطني في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد 2018، المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأعجب الطفل بم شاهده من قصص النجاح المعروضة من الشؤون الصحية بالحرس الوطني في الجناح المشارك التي وفرت أكثر من ‎%‎50 من الأسعار وأصبحت هذه القطع تصنع في المصانع المحلية في وطننا الغالي، كما تشرف القائمين على الجناح بتسليم الطفل عبدالعزيز القحطاني درع مقدم من وزارة الحرس الوطني وأبدى الطفل عبدالعزيز اعجابه على الحفاوة والاستقبال الذي شاهده من جناح منسوبي الحرس الوطني.