” الغرفة التجارية ” تشكل لجنة وزارية لدراسة آثار الفاتورة المجمعة

علي القحطاني (صدى):

أعلن دكتور خالد الدقل، نائب رئيس مجلس إدارة، الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، عن تشكيل لجنة في وزارة العمل؛ لدراسة أثار الفاتورة المجمعة، للمقابل المالي للعمالة الوافدة، على الأوضاع بالقطاع الخاص.

وفي هذا السياق، قال ” الدقل ” ، خلال لقاء لجنة تنظيم سوق العمل أمس، أن اللقاء مع سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل، ناقش عددًا من الحلول؛ للدفع بعملية التوطين، وتوحيد الجهود المشتركة؛ لتذليل العقبات أمام قطاع الأعمال، متوقعًا بأن تشهد الفترة المقبلة، نتائج إيجابية بشأن الفاتورة المجمعة.

ويجدر الإشارة إلى أن الغرفة التجارية، قامت برصد ملاحظات أرباب العمل بشأن التأثيرات السلبية للفاتورة، ملفتة الانتباه إلى أن تناقضها، مع خطط تمكين القطاع الخاص، ومنحه مساحة أوسع في تحقيق رؤية 2030، وسط تحذيرات من إغلاق العديد، من المنشآت الصغيرة والمتوسطة أبوابها؛ لزيادة الأعباء المالية.

ووفقًا لوزارة العمل، فإن الفاتورة المجمعة، تعد فروق حساب المقابل المالي؛ لرخص العمل التي تم إصدارها قبل 1-1-2018، وتمتد صلاحياتها حتى ما بعد هذا التاريخ، مشيرة إلى أن الفواتير لا تحتسب بأثر رجعي، ولكن عن الفترة التي دخلت بها رخصة العمل، مرحلة تطبيق القرار.