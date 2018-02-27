بلدية صامطة تنفذ حملة لرفع السيارات التالفة والملوثات البصرية

نايف السالم(صدى):

بدأت بلدية محافظة صامطة بالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية مساء أمس, تنفيذ حملة إزالة المخلفات ومحو آثار الملوثات البصرية والبيئية في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي علي دغريري, أن الحملة تأتي ضمن مبادرة ” تحسين المشهد الحضاري ” لإزالة المخلفات والسيارات التالفة لما يسببه توقف السيارات المهملة والتالفة من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات، التي تسببت في تشويه المنظر العام فضلاً عن المخاطر البيئية والأمنية لها، مشيراً إلى أن السيارات التي يتم رفعها ستنقل إلى حجز البلدية.

وأفاد المهندس الدغريري أن لائحة ترك السيارات أو الآلات المعطلة أو الهياكل في الساحات العامة أو الشوارع أو المواقف, تعرّض أصحابها للغرامة المالية واحتجاز السيارة، داعيًا جميع المواطنين والمقيمين لإزالة مركباتهم التالفة والإبلاغ عنها تجنباً لتسجيل المخالفات على أصحاب تلك السيارات خلال الحملة التي ستتواصل فعالياتها حتى الانتهاء من إزالة جميع السيارات التالفة والملوثات البصرية.