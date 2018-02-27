” الصحة ” تحصد المرتبة الأولى في مجال الإمداد بين القطاعات المشاركة بـ ” أفد2018 “

أحمد الخبراني(صدى):

حصلت ” الصحة ” ممثلة في وكالة الامداد والشئون الهندسية (الوكالة المساعده للامداد) على المرتبة الأولى بين القطاعات الصحية عامة والمرتبة السادسة بعد القطاعات العسكرية من حيث عدد البنود (7000) بند التي تمت المشاركه بها عبر تطبيق معرض أفد والذي انطلقت فعالياته أمس الأول بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، حيث تقوم الصحة بتقديم تجربتها في مجال دعم الصناعة الوطنية للمستلزمات الطبية وكذلك الإرشادات الطبية للمشاركين في المعرض والزوار، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة التثقيفية في الصحة والتعريف بدورها في مجال المشاركة المجتمعية، إضافة إلى إجراء فرضيات وذلك على فترتين في اليوم، بحيث تكون الفرضية الأولى في الساعة العاشرة صباحا والفرضية الثانية في الساعة الرابعة بعد العصر.

ويعتبر دور ” الصحة ” في الاستجابة داعماً للدفاع المدني والهلال الأحمر عبر نقل المصابين إلى المنشآت الصحية والقيام بعلاج المصابين

وتتمثل الفرضيات في آلية تمرير بلاغ الحالة من المستجيبين من المسعفين إلى غرف العمليات وأقسام الطوارئ بالمستشفيات المستقبلة للحالات ومن ثم طريقة نقل وتسليم المصابين إلى الوحدات بالمستشفيات.

وتتم الفرضيات في المساحة المخصصة، وتشمل عرض الأنواع المختلفة المستخدمة من قبل ” الصحة ” وتجهيزاتها وبعض التجهيزات المساعدة مثل أوعية النقل العازلة.

وقد وجهت ” الصحة ” الدعوة لضيوف وزوار المعرض بمختلف أطيافهم لحضور هذه الفعاليات اليومية.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) في مجال دعم الصناعة المحلية و للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.