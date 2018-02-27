بالصور.. أول ظهور لـ بوجبا خلال علاجه من الإصابة مع مانشستر يونايتد

ماجد محمد(صدى):

نشر النجم الفرنسى بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الانجليزي عدة صور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام” خلال خضوعه للاستشفاء باستخدام تقنية “بيورفلو” الحديثة، بعد مشاركته فى فوز الشياطين الحمر على تشيلسى بنتيجة 2-1 فى مباراة الجولة الـ 28 من البريميرليج، أمس الأحد.

ذكرت صحيفة “ذا صن” الانجليزية، أن بول بوجبا خضع لعمليات الاستشفاء بجهاز “بيورفلو” اليوم الأحد، املا فى استعادة مستواه الذى تراجع منذ انضمام النجم التشيلى أليكسيس سانشيز لصفوف الشياطين الحمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوجبا يأمل فى استعادة مستواه بسرعة، خوفا من فقد موقعه بالتشكيل الأساسى لمانشستر يونايتد، لذا فإنه بدأ فى استخدام تلك التقنية الحديثة للاستشفاء، حتى يستعيد مستواه بسرعة.

ويعمل جهاز “بيورفلو” على ضغط الدم فى الشرايين عن طريق انتفاخ الأشرطة المربوطه على فخذ اللاعب وتتفككها بسرعة في محاولة لزيادة تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم وبالتالي زيادة دوران الأكسجين.