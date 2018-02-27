جموع أهالي المدينة يشيعون جثمان الطفل الغريق بمجرى سيل وادي العقيق

نايف السالم(صدى):

شيع أهالي المدينة المنورة، أمس الأثنين، جنازة الطفل رياض الجابري، الذي لقى حتفه غرقًا في مجرى سيل وادي العقيق، مساء الأحد الماضي.

وخيم الحزن على الجميع في ساحات المسجد النبوي الشريف، ودُفن الطفل ذو الـ 8 سنوات بمقبرة البقيع.

يذكر أن عوض الجابري الذي قام بانتشال جثة الطفل، فقد ثلاثة من أبناء شقيقاته قبل 20 عامًا بنفس المكان، دعا الجابري جميع الأسر إلى الحرص والابتعاد عن هذه الأودية مطالبًا بعمل سياج حديدي على جوانب المجرى.