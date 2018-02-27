وزير حقوق الإنسان اليمني: جماعة الحوثي تسببت فى مآساة للشعب

فهمي محمد(صدى):

وصف وزير حقوق الإنسان اليمنى الدكتور محمد عسكر أن ما يجرى فى اليمن منذ 21 سبتمبر 2014م، بأنه مأساة حقيقية لشعب يظلم ويقتل مرتين الأولى برصاص الرعب والوحشية الذى تقوده ميليشات الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، والثانية عدم الوقفة السريعة والفاعلة للمجتمع الدولى كافة لإيقاف هذا العدوان الذى تشنه هذه المليشيات يوميا وبشكل ممنهج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقال عسكر فى كلمة ألقاها أمام الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف اليوم ” إن العدوان الذى بدأ بانقلاب دموى مسلح فى 21 سبتمبر واحتلال المدن والمؤسسات منذ سبتمبر 2014 م يشكل السبب الرئيس لكل هذه المأساة، مؤكداً أن إنهاء الانقلاب هو نهاية مأساة الشعب اليمنى”.

وأوضح أن مليشيا الحوثى ترفض أن تكون مكوناً سياسياً قانونياً كما هى الأحزاب السياسية فى اليمن فى بلد متنوع يحترم التعدد ويقوم على احترام الاختلاف السياسى والفكرى، بل هى جماعة مسلحة تؤمن بفكرة دينية سياسية خاطئة تعزز من انقسام المجتمع وتعمل على تفتيت نسيج اليمن الاجتماعى، وتقاتل من أجل إلغاء التنوع للوصول إلى الحكم بالقوة.