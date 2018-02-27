خلف البلوي: غذائي التمر والحليب ولا أتناول ” الكبسة “

محمود البلوي(صدى):

أوضح المواطن السبعيني خالد البلوي، الذي لفت الأنظار في أول ماراثون رسمي نظمته الهيئة العامة للرياضة، أن غذائه الرئيسي التمر وحليب الإبل، قائلا : ” لا أحرص على أكل الكبسة و الذبائح لكونها غنية بالشحوم والدهون ” .

كان خلف البلوي ذو الـ79 عاما ، نجح في إكمال سباق 21 كيلومتراً خلال الماراثون، ووجه تركي آل الشيخ بتقديم مكافأة مالية بمقدار 300 ألف ريال لنجاحه في إكمال سباق 21 كيلومتراً.