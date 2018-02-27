خلف البلوي: غذائي التمر والحليب ولا أتناول ” الكبسة “
أوضح المواطن السبعيني خالد البلوي، الذي لفت الأنظار في أول ماراثون رسمي نظمته الهيئة العامة للرياضة، أن غذائه الرئيسي التمر وحليب الإبل، قائلا : ” لا أحرص على أكل الكبسة و الذبائح لكونها غنية بالشحوم والدهون ” .
كان خلف البلوي ذو الـ79 عاما ، نجح في إكمال سباق 21 كيلومتراً خلال الماراثون، ووجه تركي آل الشيخ بتقديم مكافأة مالية بمقدار 300 ألف ريال لنجاحه في إكمال سباق 21 كيلومتراً.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15947 ] نشر منذ 3 ساعات
الكبسه هي ام المشاكل الصحيه
وليف الهم…[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 1 ساعة
ما شاء الله تبارك الله .. شي جميل
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 4191 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقويك يا والد
الف الف مبروك
واناشد آل الشيخ حفظه الله
أي سباق من الآن وصاعد اوائل الفائزين
لابد وضع تحليل اختبار منشطات لهم مثلنا مثل باقي
الدول المتحضرة المنشطات يا ما كشفت وصدمنا في لاعبين سواء محليين
او حتى في سباق الجري ونأخذ العبرة والعبر في
الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا في كورة القدم
والعداء الكندي بن جونسون في الركض
كنا لسنا مصدقين فيهم هذا هو النظام معمول به غير كذا
فوز ربما نضع ع علامة إستفهام