إنجازات وزارة الصحة خلال عام 2017 رغم التحديات
أعلنت وزارة الصحة في تقريرها السنوي عن الإنجازات الملموسة خلال عام 2017م، رغم وجود عدة تحديات، منها ما تعلق بتمكين المواطن من الحصول على الخدمة الصحية المميزة، وتوفير الأسرة، وتحقيق معيار الجودة والسلامة.
وأوضحت الوزارة في التقرير أنه تم إضافة 1822 سريرًا ليصل العدد المجمل إلى 43657 سريرًا في مستشفيات الوزارة.
وأشارت إلى أنه تم استحداث 65 مركزًا صحيًا جديدًا ،ليصل عددها إلى 2390 مركز، بالإضافة إلى استحداث 89 عيادة أسنان ليصل عددها إلى 3081 عيادة.
وفيما يخص العيادات النفسية تم استحداث 284 عيادة، وإنشاء 94 عيادة لمكافحة التدخين، وزيادة نسبة جراحات اليوم الواحد لتصل إلى 55%، حيث تم إجراء 112095 عملية في عام واحد.
مزيون[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعز دولتنا
رااايق[ عدد التعليقات: 3869 ] نشر منذ 1 ساعة
أي إنجازات ** بعدد المباني والمراكز الصحية وعدد الأسرة ** هذي هي الأنجازات **؟؟!!
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المفروض تكون الأنجازات طبيه بحته *
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وكم عدد الأخطاء الطبيه وحالات الوفيات بسببها و….. و ….. والـ خ ** اليس هذه من ضمن الأنجازات*
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لا حول ولا قوة إلا بالله ** أستغفرك ربي وأتوب إليك **