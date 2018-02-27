إنجازات وزارة الصحة خلال عام 2017 رغم التحديات

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة الصحة في تقريرها السنوي عن الإنجازات الملموسة خلال عام 2017م، رغم وجود عدة تحديات، منها ما تعلق بتمكين المواطن من الحصول على الخدمة الصحية المميزة، وتوفير الأسرة، وتحقيق معيار الجودة والسلامة.

وأوضحت الوزارة في التقرير أنه تم إضافة 1822 سريرًا ليصل العدد المجمل إلى 43657 سريرًا في مستشفيات الوزارة.

وأشارت إلى أنه تم استحداث 65 مركزًا صحيًا جديدًا ،ليصل عددها إلى 2390 مركز، بالإضافة إلى استحداث 89 عيادة أسنان ليصل عددها إلى 3081 عيادة.

وفيما يخص العيادات النفسية تم استحداث 284 عيادة، وإنشاء 94 عيادة لمكافحة التدخين، وزيادة نسبة جراحات اليوم الواحد لتصل إلى 55%، حيث تم إجراء 112095 عملية في عام واحد.