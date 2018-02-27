التحالف الأمريكي يعارض إنشاء لجنة لتقييم الوضع في الرقة

واشنطن(صدى):

أعلن المتحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة، أن التحالف لا يرى مغزى في الاقتراح الروسي لإنشاء لجنة تحت إشراف الأمم المتحدة حول الوضع في الرقة السورية.

وقال المتحدث، إن ” التحالف يدعم عملية السلام في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة، والتي سوف تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية “.

وأضاف ممثل التحالف ” إننا لا نرى قيمة للجهود الروسية الموازية “.

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الاثنين، أن بلاده تقترح تشكيل لجنة أممية لتقييم الوضع في مدينة الرقة السورية.