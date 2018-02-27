التحالف الأمريكي يعارض إنشاء لجنة لتقييم الوضع في الرقة
أعلن المتحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة، أن التحالف لا يرى مغزى في الاقتراح الروسي لإنشاء لجنة تحت إشراف الأمم المتحدة حول الوضع في الرقة السورية.
وقال المتحدث، إن ” التحالف يدعم عملية السلام في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة، والتي سوف تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية “.
وأضاف ممثل التحالف ” إننا لا نرى قيمة للجهود الروسية الموازية “.
وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الاثنين، أن بلاده تقترح تشكيل لجنة أممية لتقييم الوضع في مدينة الرقة السورية.
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